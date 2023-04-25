Министры обороны РФ, Ирана, Сирии и Турции обсудили отношения Анкары и Дамаска

Москва, , 15:09 — REGNUM Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил в ходе встречи с коллегами из Ирана, Турции и Сирии укрепление безопасности в ближневосточной стране и нормализацию сирийско-турецких отношений. Об этом 25 апреля сообщили в российском военном ведомстве.

Сергей Шойгу Иван Шилов © ИА REGNUM

«25 апреля в Москве состоялись четырёхсторонние переговоры министров обороны Российской Федерации, Исламской Республики Иран, Сирийской Арабской Республики и Турецкой Республики», — сообщили в Минобороны.

В ведомстве уточнили, что стороны обсудили практические шаги в области укрепления безопасности в Сирии, нормализацию отношений между Сирией и Турцией, а также противодействие террористическим угрозам и борьбе с экстремистскими группировками в Сирии.

Ранее в апреле министр обороны России Сергей Шойгу провёл встречу с китайским коллегой Ли Шаньфу. В ходе встречи представитель РФ заявил, что Москва и Пекин координируют действия при подготовке совместных морских и воздушных патрулирований и военных учений в двустороннем и многостороннем форматах. Глава российского оборонного ведомства подчеркнул, что координация усилий на международной арене оказывает стабилизирующее влияние на обстановку в мире и способствует снижению напряженности.