Американист Дробницкий раскрыл стратегию Байдена в борьбе за пост президента в 2024 году

Москва, , 15:18 — REGNUM В борьбе за кресло главы Белого дома действующий президент США Джозеф Байден сделает ставку на то, что его противники-республиканцы представляют угрозу для американской демократии и прав человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 апреля заявил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

Джо Байден и Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

«Судя по первому предвыборному ролику, Байден будет давить на то, что его противники — радикальные республиканцы представляют угрозу для американской демократии, свобод, социального обеспечения, прав человека и прочего. Поначалу будет это. Потому что чем-то другим похвастаться Байден пока не может. Скорее всего, в ближайшие полгода мы также увидим попытку серьёзно завинтить гайки, в этом смысле увольнение телеведущего Такера Карлсона за день до анонса — это первая ласточка и симптом. Это будет основным ходом Байдена», — сказал Дробницкий.

По его словам, 2020-й год показал: выборы в США могут быть какими угодно, и только от республиканцев зависит, смогут ли демократы повторить то, что им удалось сделать во время противостояния на тот момент президента США Дональда Трампа и Байдена.

«В прошлый раз они оказались беспомощны абсолютно, — констатировал Дробницкий. — Кроме того, республиканцам пора определиться, кто будет их основным кандидатом. Все первоначальные идеи о том, что можно поставить губернатора Флориды Рона Десантиса против Трампа, и он станет более плюшевым, чем Трамп, но при этом сохранит трамповский электорат, да ещё останется под контролем истеблишмента, пока не оправдываются. Трамп же тем временем продолжает переть напролом».

Дробницкий подчеркнул: сейчас республиканцам нужно единство, и именно в этом они серьёзно проигрывают демократам.

«Дисциплина у республиканцев страдает, хотя и хорошо развита внутрипартийная демократия. Но в условиях жёсткого противостояния, похоже, было бы неплохо подтянуть дисциплинку. Кто в лес, кто по дрова — это считается нормальным состоянием Республиканской партии, — сказал американист. — Кроме того, им надо решить вопрос со СМИ, так как FoxNews пытаются стерилизовать, в то время как аудитория либеральных каналов существенно шире. Поэтому, возможно, республиканцам придётся раскручивать новое СМИ».

Но самое главное, как заявил эксперт, что в ходе этой предвыборной кампании выявится две тенденции.

«Первая — это нарастание очень жёсткого внутриполитического, гражданского, культурного конфликта. Вторая — попытка раскрутить маховик репрессий со стороны. Это совершенно точно. Они уже это делают», — подытожил Дробницкий.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее 25 апреля действующий президент США Джо Байден официально объявил, что будет участвовать в выборах президента в 2024 году. В свою очередь бывший глава Белого дома Трамп заявил о своей борьбе за президентское кресло ещё в ноябре 2022 года. В настоящее время выдвижение его кандидатуры поддерживают почти 70% республиканцев.