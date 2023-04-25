Акиньшина подала иск против Геловани о взыскании сумм по договору займа

Москва, , 14:57 — REGNUM Актриса Оксана Акиньшина подала иск против своего мужа, кинопродюсера Арчила Геловани. Данные об иске представлены на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы.

Актриса Оксана Акиньшина с супругом продюсером Арчилом Геловани © Екатерина Чеснокова/РИА Новости Новости

В карточке о категории дела указано, что иск — «о взыскании сумм по договору займа, кредитному договору». Сумма претензий не разглашается.

Геловани и Акиньшина заключили брак в 2012 году. У пары двое детей, 10-летний Константин и шестилетняя Эмми. В 2018 году появились сообщения о решении супругов развестись, но развод они не оформили.

Оксана Акиньшина исполнила главные роли в фильмах «Стиляги», «Высоцкий», в сериале «Контейнер». Арчил Геловани — основатель и руководитель студии «Независимый Кинопроект».

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