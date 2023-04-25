Москва, 25 апреля, 2023, 15:13 — ИА Регнум. Стоимость нового российского самолёта МС-21 для отечественных авиакомпаний будет ниже рыночной, а государство поможет предприятиям авиационной промышленности частично компенсировать стоимость лайнеров, заявил 25 апреля глава Ростеха Сергей Чемезов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Самолёт МС-21

«Это осознанный шаг государства, которое хочет снизить нагрузку на авиакомпании и, следовательно, на пассажиров, в стоимость билетов которых входит лизинговый платёж. Это делается специально, чтобы в сложный для отрасли момент авиакомпании могли позволить себе приобретение новой техники и внутренние перевозки развивались», — цитирует главу Ростеха ТАСС.

По данным источника агентства, стоимость нового российского самолёта для отечественных авиакомпаний составит около 3 млрд рублей, что почти вдвое дешевле западного аналога (стоимость Boeing составляет от 5 до 6 млрд рублей).

В феврале 2023 года премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в ближайшие 14 лет на модернизацию авиапроизводств будет выделено более 376 млрд рублей. Президент России Владимир Путин поручил расширить выпуск всей линейки отечественных лайнеров и сделать это «в крайне сжатые сроки», напомнил Мишустин. Летом 2022 года на совещании по развитию авиапрома президент заявил, что российские авиакомпании должны постепенно переходить на отечественные самолеты.

Серийная поставка первых шести самолетов МС-21, оснащенных российскими двигателями ПД-14, намечена на 2024 год, сообщили в Ростехе в апреле 2023 года. Темпы производства будут наращиваться, отметили представители госкорпорации.