Донецк, 25 апреля, 2023, 14:49 — ИА Регнум. Военный корреспондент Юрий Котенок опубликовал в своём Telegram-канале видео колонны танков Leopard 2A4, идущей по просёлочной дороге

Иван Шилов ИА REGNUM Leopard 2

«Новые кадры поставленных на Украину «Леопардов», — говорится в подписи к видео.

На кадрах видно, как по просёлочной дороге движется колонна как минимум из десяти танков. Заявляется, что они переданы первой отдельной танковой бригаде ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, военный эксперт Александр Михайловский заявил, что украинские танкисты привыкли к использованию бронетехники советского образца, и когда в их распоряжение попал немецкий танк Leopard, это закончилось аварией.

Ранее в соцсетях были опубликованы кадры танка Leopard 2 в раскраске вооружённых сил Польши, который получил серьёзные повреждения. У танка фактически отсутствует башня.