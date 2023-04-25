NYT: Киев готовит 12 бригад по 4 тыс. военных и планирует начать наступление в мае

Вашингтон, , 14:48 — REGNUM Власти Украины к концу апреля подготовят 12 бригад численностью примерно по четыре тысячи военнослужащих в каждой. Об этом сообщает американская газета New York Times со ссылкой на секретные документы Пентагона, слитые в Сеть.

Украинские военные (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Украина готовится начать контрнаступление против российских войск уже в следующем месяце», — говорится в статье.

Согласно американским документам, ожидается, что украинские бригады будут готовы к концу апреля.

Издание отмечает, что США и союзники по Североатлантическому альянсу занимаются обучением и снабжением девяти из 12 бригад.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне президент Украины Владимир Зеленский избрал десять «кураторов контрнаступления», отвечающих за вооружение и оснащение штурмовых бригад ВСУ. По данным украинского издания, каждому кандидату раздали списки с нуждами подразделений, и теперь кураторы должны будут отвечать «за быстрое комплектование бригад».

В тот же день глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что Украина приближается к «знаковому сражению» в своей новейшей истории. По его словам, информация о начале этого сражения находится под секретом.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что наступление может начаться весной или летом. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, в свою очередь, считает, что украинские войска будут готовы начать наступление после того, как партнёры передадут им оружие.