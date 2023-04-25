Москва, 25 апреля, 2023, 14:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи 25 апреля поддержал главу Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова в его намерении выдвинуться на новый срок, президент пожелал губернатору успехов, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

POOL/РИА Новости Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов

«Артюхов в связи с истечением срока своих полномочий проинформировал Путина о намерении выставить свою кандидатуру на грядущих выборах. Президент поддержал кандидатуру Артюхова и пожелал ему успехов», — рассказал Песков.

Как сообщалось ранее, в ходе встречи с Артюховым Путин заявил, что Ямало-Ненецкий округ развивается, хотя остаются и проблемные вопросы, в числе которых глава государства назвал обеспеченность школами и количество ветхого и аварийного жилья.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, анонсируя встречу Путина и Артюхова, отметил, что глава государства регулярно проводит разговоры с губернаторами, срок полномочий которых заканчивается. ЯНАО Песков назвал «одним из успешных» регионов России.

Выборы губернатора ЯНАО пройдут в сентябре 2023 года. Главу региона избирают депутаты местного совета. Артюхов впервые возглавил округ в 2018 году в возрасте 30 лет, став самым молодым губернатором в стране.