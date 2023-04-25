Вашингтон, 25 апреля, 2023, 14:32 — ИА Регнум. Киев посылает как можно больше ложных сигналов касательно места и времени предполагаемого контрнаступления, пишет издание Politico со ссылкой на источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

По словам собеседника агентства, официальные лица Украины «дорабатывают свои планы и пытаются внести путаницу с помощью методов визуального обмана, радиопереговоров, наземной активности и периодов бездействия, а также публичных заявлений».

«Они остро осознают, что им нужны серьёзные территориальные захваты», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские власти наряду с политиками из дружественных стран продолжают заявлять о скором контрнаступлении ВСУ. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прогнозирует его весной или летом.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в свою очередь заявил, что украинские войска будут готовы начать наступление после того, как партнёры передадут им оружие.