Москва, 25 апреля, 2023, 14:43 — ИА Регнум. Россия должна противодействовать стремлению США подготовить и развязать биологическую войну против неё и других государств. Об этом 25 апреля заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в ходе ежегодного пленарного заседания научного совета при Совета безопасности РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Николай Патрушев

Он отметил, что специальные биологические исследования, которые используют США при разработке военных программ, требуют особо пристального внимания российской научной общественности.

«Речь должна идти об активном противодействии фактической подготовке биологической войны против России и других государств», — заявил он.

Секретарь Совета безопасности России также указал на то, что Россия должна предугадывать действия своих противников на несколько шагов вперёд, принимать упреждающие меры, чтобы одержать победу в противостоянии с Западом.

Как передавал ИА REGNUM, ранее Патрушев отмечал, что Запад использует националистов, эмигрантов и скрывающихся за границей главарей бандитских групп в попытках дестабилизировать ситуацию на Кавказе. Он уточнил, что за распространением призывов к беспорядкам в регионе стоят Великобритания и США.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев напомнил, что на территории Украины военное ведомство США проводило опыты с возбудителями смертельных болезней. Он отметил, что на Украине была построена целая сеть из десятков лабораторий США, которые работали над созданием биологического оружия.

В ходе пленарного заседания Госдумы России начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов отметил, что за рубежом растёт беспокойство общественности по поводу деятельности американских биологических лабораторий на Украине. Акции протеста по данному поводу прошли в Армении, Киргизии, Южной Корее и Сербии.