Во Владимирской области мальчик по указанию отца избил битой 15-летнего подростка

Владимир, , 14:28 — REGNUM В посёлке Балакирево Владимирской области 10-летний мальчик по указанию отца избил битой 15-летнего подростка, возбуждено уголовное дело, сообщила 25 апреля пресс-служба регионального СУСК РФ.

Следственный комитет России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области по факту применения насилия в отношении несовершеннолетнего в посёлке Балакирево Александровского района возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия)», — говорится в сообщении.

По версии следствия, вечером 22 апреля 2023 года, находясь на стадионе «Рубин» в посёлке Балакирево, по указанию своего отца мальчик нанес удары битой подростку в область тела и нижних конечностей.

«В ходе расследования уголовного дела следователи СК России установят все обстоятельства произошедшего, дадут уголовно-правовую оценку действиям всех участников конфликта», — сообщила пресс-служба.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в деревне Янтышево в Хайбуллинском районе Башкирии 24 апреля женщина напала с ножом на спящую 12-летнюю дочь. Девочка проснулась от боли, увидела над собой мать с кухонным ножом в руке и закричала. Женщина успела поранить ей горло. На помощь дочери подоспел отец. Он отшвырнул 52-летнюю женщину от девочки и обездвижил ее. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего.