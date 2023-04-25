Москва, 25 апреля, 2023, 14:19 — ИА Регнум. Страны Запада не отказались от своего стремления нанести поражение России, изолировать её и лишить статуса великой державы. Об этом секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил 25 апреля на ежегодном пленарном заседании научного совета при Совбезе.

Иван Шилов ИА REGNUM Николай Патрушев

«Возглавляемый англосаксами коллективный Запад не оставляет надежды нанести поражение России, обеспечить её изоляцию в мире, лишить статуса великой державы, способной дать достойный отпор США и их стремлению к глобальному доминированию», — подчеркнул Патрушев.

Россия традиционно мешает англосаксам осуществлять бесчеловечные планы, это важно понимать, добавил он.

Секретарь российского Совбеза отметил, что ни США, ни Великобритания в реализации своих намерений не останавливаются ни перед чем. Их правящая верхушка, действуя из корыстных интересов, способна затормозить экономическое развитие третьего мира и даже поставить под вопрос благополучие своих союзников в Европе, в том числе в сфере энергетики и промышленного производства.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля Патрушев заявил, что США и их союзники помогают Украине усилить террористическую активность в новых регионах России — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Он подчеркнул, что Россия будет жёстко пресекать попытки дестабилизации в этих субъектах.