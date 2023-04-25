Белый порошок нашли рядом с телом погибшего доцента вуза в Москве

Москва, , 14:43 — REGNUM Доцент Российского университета транспорта найден мёртвым в квартире в центре Москвы. Ему было 43 года. На столике рядом с его телом обнаружили белый порошок. Об этом ИА REGNUM сообщил источник.

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Тело доцента кафедры «Экономическая теория и менеджмент» обнаружили в квартире в Грохольском переулке 25 апреля. Более суток мужчина не отвечал на звонки друзей, они забеспокоились и вызвали полицию к нему домой. Дверь оперативникам никто не открыл, её пришлось вскрыть. При осмотре квартиры в одной из комнат полицейские обнаружили тело владельца.

«Дверь в квартире в Грохольском переулке была закрыта изнутри. На полу в одной из комнат было обнаружено тело 43-летнего мужчины. Давность смерти составляет около одних суток. На чайном столике рядом с ним находилось белое порошкообразное вещество», — рассказал собеседник агентства.

Тело доцента направили на судебно-медицинскую экспертизу, порошок, найденный рядом с ним, также изучат специалисты. В полиции по факту обнаружения тела проводится проверка.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Москве во время операции скончался актёр из сериала «Реальные пацаны».