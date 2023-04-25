Москва, 25 апреля, 2023, 14:17 — ИА Регнум. Председатель Центрального штаба ВОД »Волонтёры Победы», заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко и генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв дали старт традиционной акции «Георгиевская ленточка». Об этом 25 апреля сообщает пресс-служба штаба.

Anatoly Zhdanov Георгиевская ленточка

«Мы предлагаем в эти майские праздничные дни носить Георгиевскую ленту как знак поддержки российской армии и наших бойцов. Сегодня тем, кто воюет с нацизмом на Украине, как никогда нужна наша поддержка», — приводит пресс-служба слова Киселёва.

Он также напомнил, что Георгиевская лента была и остается символом Победы.

Отмечается, что в 2023 году более 30 тысяч волонтёров передадут жителям России миллионы лент в более чем 7 тыс. местах раздачи. Помимо этого ленты будут раздавать в ходе праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, на площадях и в скверах.

Добровольцы также будут передавать листовки с историей ленты и рекомендациями по её ношению.

Уточняется, что данная акция будет проходить до 9 мая включительно.

Как передавало ИА REGNUM, ранее «Волонтёры Победы» провели мероприятия в память о погибших от рук нацистов. С 11 апреля внимание участников движения было приковано к тем, кто на себе испытал ужасы нацистского плена и был очевидцем преступлений, которые совершались фашистскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны.