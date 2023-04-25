Нью-Дели, 25 апреля, 2023, 14:15 — ИА Регнум. Индия намерена приобрести у России и США противокорабельного вооружения почти на $200 млн, сообщает The India Times со ссылкой на источники в индийском министерстве обороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Индия

«Индия планирует закупить у обеих стран (России и США) ракетные комплексы на сумму около $200 млн», — говорится в сообщении.

По информации агентства, Индия планирует приобрести свыше 20 российских противокорабельных крылатых ракет системы Club, а также американское оборудование для противокорабельного ракетного комплекса Harpoon.

Как сообщало ИА REGNUM, мировые оборонные расходы в 2022 году выросли до $2,224 трлн и достигли самой большой суммы за последние восемь лет, говорится в аналитическом докладе, составленном Стокгольмским международным институтом исследования проблем мира (SIPRI).

Авторы документа сравнили данные с 2013 по 2022 годы. Показатель повышался ежегодно с 2015 года и увеличился на 19% в относительном выражении.