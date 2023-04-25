Москва, 25 апреля, 2023, 14:12 — ИА Регнум. Страны, которые призывают исключить Россию из «Большой двадцатки» (G20), совсем обалдели. Об этом 25 апреля заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на марафоне «Знание. Первые».

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Мы создали «Большую двадцатку». Нам сейчас говорят — надо выгнать оттуда Россию. Они совсем обалдели, выражаясь по-простому. Мы эту «двадцатку» вместе с ними создавали», — сказал Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре в США был опубликован проект оборонного бюджета страны, из которого следует, что Вашингтон будет добиваться исключения Москвы из ряда международных организаций, в том числе G20.

В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что попытка США затруднить работу России в G20 не сработает. Кроме того, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что вопрос об исключении России на площадке G20 не ставится.

3 марта 2023 года глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что исключение России из G20 противоречило бы принципу многосторонних отношений.