Симферополь, 25 апреля, 2023, 14:56 — ИА Регнум. Задействование дельфинов против аквалангистов в военных целях — полная ерунда, но слухи об активном использовании боевых дельфинов для нужд Черноморского флота идут из тех времён, когда в России реально существовала программа по обучению дельфинов минированию кораблей и подлодок, рассказал ИА REGNUM сотрудник одного из крымских дельфинариев. Так источник прокомментировал сообщение европейского портала Naval News («Морские новости») о том, что при охране бухты Севастополя якобы задействовали дельфинов, обученных охоте за аквалангистами.

Артур Лебедев/РИА Новости Черноморский дельфин

Применение дельфинов в военных целях — старый штамп западной пропаганды, который родился ещё во времена Холодной войны, разъяснил собеседник. На деле от привлечения этих морских животных к «военной службе» отказались ещё в 1950-е годы.

«Сначала на неё делали ставку, потому что афалины показывали хорошие результаты, выполняли все задачи. Потом оказалось, что они воспринимают это как игру «Заминируй корабль». Могут сыграть раз-два, потом им скучно. Они «говорят»: «Мне скучно, давай покидаем мячик, мне надоела эта игра», — рассказал сотрудник дельфинария.

Дельфины могли уйти в «самоволку» с любого задания в открытое море, заметил специалист.

«Поэтому программу свернули. Что касается использования дельфинов против аквалангистов — это просто чушь. Единственная угроза, которую несут дельфины — они могут попробовать с вами «поиграть». Это действительно опасно, потому что масса тела у них около 200 кило. Но натаскать их на убийство аквалангистов — это абсурд», — объяснил специалист.

Статья в Naval News в целом была посвящена усилению охраны севастопольского порта на фоне атаки украинских надводных беспилотников. Издание привело спутниковые снимки, которые свидетельствуют о якобы возведении в гавани дополнительных барьеров и других оборонительных сооружений. При этом отмечалось, что на боевое дежурство в гавани вышли дельфины, которые должны бороться с вражескими аквалангистами. 24 апреля губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сообщил, что украинские надводные дроны были уничтожены на внешнем рейде Севастополя.

Что же касается упомянутых в статье боевых дельфинов, то страны Запада не впервые пытается уличить морских животных в «работе» на российскую армию. В апреле 2019 года власти Норвегии заявили, что Россия использует дрессированных китов-белух для шпионажа, надевая на них специальную аппаратуру. Норвежские рыбаки сообщили британской The Guardian, что их лодки беспокоила странная белуха «с упряжью», предназначенной для крепления фотоаппарата или оружия. Рыбаки утверждали, что даже разглядели — на «упряжи» было написано, что оборудование изготовлено в Санкт-Петербурге. Такие домыслы не раз высмеивали пользователи соцсетей и эксперты.