Уфа, 25 апреля, 2023, 14:11 — ИА Регнум. Женщина напала с ножом на спящую 12-летнюю дочь в Хайбуллинском районе Башкирии. Об этом сообщает 25 апреля Telegram-канал Shot.

Иван Шилов ИА REGNUM Холодное оружие

Инцидент произошёл утром 24 апреля в деревне Янтышево. Девочка проснулась от боли, увидела над собой мать с кухонным ножом в руке и закричала. Женщина успела поранить ей горло. На помощь дочери подоспел отец. Он отшвырнул 52-летнюю женщину от девочки, после чего она стала наносить порезы себе.

Мужчина обездвижил жену. На место вызвали полицейских и медиков. Девочку госпитализировали в хирургическое отделение больницы с резаными ранами, её жизнь вне опасности. Женщину поместили в психиатрическое учреждение. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего.

По словам отца девочки, проблемы с психикой у его жены начались после смерти её сестры осенью прошлого года. Женщина ухаживала за сестрой, а после её кончины сильно похудела, стала жаловаться на преследования и заявлять, что никто из окружающих не должен жить.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Алтайском крае 11-летнюю девочку сильно избил отчим. Ребёнка поместили в реанимацию. Мужчина поссорился с сожительницей и избил сначала её. Затем он напал на спящую падчерицу, приняв её за мать. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего.