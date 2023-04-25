Брюссель, 25 апреля, 2023, 14:12 — ИА Регнум. С 25 апреля Европейский союз запускает процесс совместных закупок газа. Об этом сообщили в Еврокомиссии (ЕК).

Иван Шилов ИА REGNUM ЕС

«Мы сильнее, когда действуем в единстве и солидарности. Сегодня мы запускаем первый призыв к компаниям покупать газ на уровне ЕС», — говорится в заявлении высшего органа власти Евросоюза.

Сообщается, что совместные закупки голубого топлива — ключевой шаг к заполнению газовых хранилищ к зиме и переговорам о выгодных ценах с международными партнёрами.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны — члены ЕС заменили сократившиеся объемы газа из России, не прибегая к отключениям электроэнергии. По её словам, Соединённые Штаты стали основным поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) в ЕС.

В марте она также добавила, что Евросоюз добился того, чтобы Россия всего за восемь месяцев снизила поставки природного газа в страны ЕС на 80%. Она подчеркнула, что руководство Евросоюза сделало всё, что могло, чтобы как можно скорее избавиться от зависимости от российских энергоносителей.

Между тем Урсула фон дер Ляйен признала, что летом 2022 года счета за газ и электричество для потребителей в Европе выросли на 300% из-за сокращения поставок российского газа.