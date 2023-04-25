Орешкин: возможность возобновления сотрудничества РФ с Западом под «большим вопросом»

Москва, , 14:08 — REGNUM Если Запад захочет возобновить экономическое сотрудничество с Россией, то оно будет под вопросом, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин, выступая 25 апреля на марафоне «Знание».

Максим Орешкин Дарья Драй © ИА REGNUM

«Даже если Запад в какой-то момент захочет опять экономически сотрудничать, на это сотрудничество надо будет уже смотреть с большим вопросом, потому что цену такого сотрудничества мы уже знаем», — отметил Орешкин.

Помощник президента напомнил, что многие западные компании публично заявили об уходе из России. Однако сейчас они пытаются ввезти в страну своё оборудование и продукты, потому что для западных компаний это огромный рынок.

«И разрыв с Россией для них это очень болезненная история. И для наших компаний это возможности, а для них — это болезненная история», — заключил Орешкин, добавив, что в этом плане такой российский бизнес и российские компании нужно поддерживать.

Также помощник президента сравнил текущее состояние российской и европейской экономик. По его словам, изменения на российском рынке, который снизил объёмы торговли с Европой и увеличил их же с Китаем, Индией и Турцией, носят долгосрочный позитивный характер, потому что теперь российская внешняя торговля ориентируется на те рынки, где рост экономик выше, у которых есть перспектива.

«Рынок Европы же с точки зрения глобальной экономики — это умирающая ее часть с низкими темпами экономического роста и потерей конкурентоспособности», — отметил Орешкин, объяснив это отказом Европы от поставок энергоносителей из России и дешевых конкурентных товаров из Китая, на чём долгое время и базировалась экономика региона.

Как сообщало ИА REGNUM, после начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Глобальные компании стали отказываться от флагманских брендов на российском рынке, некоторые из них стали выходить под российскими названиями. Другие компании, такие как IKEA и Inditex, изъявили желание вернуться на российский рынок.