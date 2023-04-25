Москва, , 17:44 — REGNUM Внутренний туризм в России побил рекорд: в 2022 году по стране путешествовали 68,5 млн человек, такие данные привел президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский. Развитию туристической инфраструктуры способствует реализация национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Благодаря субсидиям, полученным в прошлом году, к лету 2023-го в 13 российских регионах будут реализованы 164 проекта по созданию кемпингов, глэмпингов и автокемпингов.

Кемпинг sabinamajoor

Новые современные кемпинги и автокемпинги появляются в Мурманской, Сахалинской, Тульской, Костромской, Калининградской областях, в Адыгее, Карелии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Чечне, а также в Краснодарском и Камчатском краях.

Так в Мурманской области поддержку получили 10 предпринимательских инициатив по созданию кемпингов и автокемпингов. Проекты реализуются в популярных у туристов местах в Кольском и Терском районах области, в Полярных Зорях, Мончегорске, Ловозере. Как отметили в региональном комитете по туризму, уже в этом сезоне гости и жители региона смогут воспользоваться 79 объектами кемпинг-размещения, в том числе оборудованными местами для автотуристов с возможностью подключения к электрическим сетям, сливу и набору воды.

Предприниматели уже готовятся к открытию летнего сезона. Например, две площади для автокемпинга благодаря нацпроекту созданы в Мурманске. Другой проект — это мотель с придорожным сервисом на федеральной трассе между городами Кандалакша и Полярные Зори. Кемпинг в поселке Тулома в Кольском районе уже прошел классификацию отеля и получил четыре звезды. Рядом с поселком Ловозеро благодаря грантам нацпроекта «Туризм» готовится принимать туристов кемпинг, номера в котором созданы в этническом стиле в виде саамских кувакс на берегу озера Ревдозеро. Кувакса — переносное жилище саамов в период весенне-летних кочёвок — представляет собой конусообразный каркас из нескольких шестов, соединённых вершинами, на который натягивали чехол из оленьих шкур, бересты или парусины. Рядом с Ловозером располагаются такие знаковые достопримечательности региона, как Ловозерский национальный культурный центр, Музей истории, культуры и быта Кольских саамов, Озеро Сейдозеро, Туристический центр «Медвежий угол».

В Карелии получили поддержку 20 предпринимательских инициатив по созданию модульных некапитальных средств размещений (кемпингов и автокемпингов). Среди них — объекты в популярном на сегодня у туристов Приладожье, где находится горный парк «Рускеала», Валаамский монастырь. Часть объектов открывается рядом с такими достопримечательностями, как водопад Кивач, гора Сампо, вулкан Гирвас в Кондопожском районе Карелии.

В 87 км от Петрозаводска, в сосновом лесу на песчаном берегу Сямозера, расположилась база отдыха «Северное сияние». Здесь для туристов доступны 12 круглогодичных коттеджей и 10 номеров в гостиничном комплексе, 15 летних апартаментов и 4 летних дома. Прямо на берегу озера в сосновом бору путешественники могут остановиться в новых кемпинговых палатках. В одном из самых популярных для туристов районах Карелии — в городе Лахденпохья — открылся модульный городок «Карлен», где автотуристы могут остановиться в четырех комфортных модульных домах в непосредственной близости от Ладожского озера, а в 80 км находятся самые известные достопримечательности Карелии — горный парк «Рускеала», водопады Ахинкоски, парк «Долина водопадов», кирха Лумиваара. А из соседнего города Сортавала отправляются теплоходы на остров Валаам.

Путешествие на автомобиле является одним из самых популярных видов отдыха у россиян. По данным Национального агентства финансовых исследований, летом 2022 года в такие поездки отправились 67% опрошенных. Причём, 21% автотуристов выбирают маршруты протяженностью 1000 и более км в одну сторону. Еще 33% — выбирают маршруты до 500 км в одну сторону, 29% — короткие маршруты до 250 км. Специально к началу летнего сезона национальный туристический портал Russia. Travel нацпроекта «Туризм» подготовил готовый путеводитель для автопутешествий по всей России — Центральной части, Золотому кольцу, Поволжью, Карелии, Кольскому полуострову, Крыму, Северному Кавказу, Сибири, Уралу.

Одна из главных задач нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» — создание новых средств размещения, увеличение номерного фонда. Одна из мер поддержки бизнеса, занятого в туриндустрии — субсидия на создание быстровозводимых модульных средств размещения.

Программа по субсидированию строительства модульных отелей стартовала в 2022 году. Только за прошлый год правительство выделило 20 регионам субсидий на общую сумму 4 млрд рублей, что позволило создать 3 229 новых номеров. По оценке заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко, мера нацпроекта «Туризм» по строительству модульных отелей полностью доказала свою эффективность: «В 2023–2024 годах правительство России направит регионам до 8 млрд рублей на эти цели, включая новые территории. Это позволит создать основу для формирования качественной и доступной туристской среды», — отметил вице-премьер. По словам замминистра экономического развития РФ Дмитрия Вахрукова, эти средства в ближайшие два года позволят создать не менее 5 тысяч современных номеров.

До 11 мая Минэкономразвития РФ продолжит принимать от регионов заявки на участие в программе строительства модульных гостиниц. После чего будет проведен конкурсный отбор и регионам предоставят субсидии на софинансирование части затрат на строительство или приобретение и монтаж модульных некапитальных средств размещения.

Как сообщало ИА REGNUM, национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» реализуется с 2021 года по инициативе президента России Владимира Путина. Проект включает в себя три направления: создание и развитие туристической инфраструктуры, повышение доступности туристических продуктов и совершенствование управления в сфере туризма.