Депутат Госдумы Кузнецов попросил Путина объявить 25 апреля Днём военного корреспондента

Москва, , 13:57 — REGNUM Депутат Государственной думы Дмитрий Кузнецов от партии «Справедливая Россия — за правду» (СРЗП) обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой дать поручение об объявлении 25 апреля ежегодным Днём военного корреспондента, передаёт РИА Новости.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ранее вдова военного корреспондента Владлена Татарского Валерия сообщила, что хочет основать фонд имени погибшего мужа и выразила надежду на появление в стране Дня военкора, предложив в качестве даты день рождения Татарского.

«Прошу Вас поддержать инициативу и по возможности дать поручение компетентным органам об… объявлении 25 апреля ежегодным Днем военного корреспондента», — говорится в обращении депутата к главе государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге был совершён теракт, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин), более 30 человек пострадали.

Преступление совершила сторонница ФБК (внесён в реестр НКО-иноагентов и признан экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в РФ) Дарья Трепова.

Организаторами теракта были спецслужбы Украины и их агентура из скрывающихся за рубежом так называемых российских оппозиционеров рассказали 13 апреля в Центре общественных связей ФСБ.