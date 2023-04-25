Москва, 25 апреля, 2023, 13:57 — ИА Регнум. Депутат Государственной думы Дмитрий Кузнецов от партии «Справедливая Россия — за правду» (СРЗП) обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой дать поручение об объявлении 25 апреля ежегодным Днём военного корреспондента, передаёт РИА Новости.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Ранее вдова военного корреспондента Владлена Татарского Валерия сообщила, что хочет основать фонд имени погибшего мужа, и выразила надежду на появление в стране Дня военкора, предложив в качестве даты день рождения Татарского.

«Прошу Вас поддержать инициативу и по возможности дать поручение компетентным органам об… объявлении 25 апреля ежегодным Днем военного корреспондента», — говорится в обращении депутата к главе государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге был совершён теракт, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин), более 30 человек пострадали.

Преступление совершила сторонница ФБК (внесён в реестр НКО-иноагентов и признан экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в РФ) Дарья Трепова.

Организаторами теракта были спецслужбы Украины и их агентура из скрывающихся за рубежом так называемых российских оппозиционеров, рассказали 13 апреля в Центре общественных связей ФСБ.