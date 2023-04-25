Путин на встрече с главой ЯНАО поручил проработать вопрос доступности школ

Москва, , 13:48 — REGNUM Президент России Владимир Путин 25 апреля на встрече с главой Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым поручил проработать вопрос доступности школ в регионе.

Владимир Путин Kremlin.ru

Артюхов в ходе встречи заявил, что одной из основных задач властей региона является строительство новых школ и детских садов. «Что касается школ, то здесь вам еще надо поработать», — отметил президент России.

Глава государства также отметил, что регион развивается, но остаются и сложные вопросы, среди которых — значительное количество ветхого и аварийного жилья.

О рабочей встрече Путина и Артюхова рассказал ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что президент регулярно проводит встречи с губернаторами, срок полномочий которых заканчивается. ЯНАО, по оценке Пескова, «один из успешных» регионов России.

16 января в ходе встречи с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым Владимир Путин обратил внимание, что почти треть школ региона вынуждены работать в две сменеы. В вопросе обеспеченности школьной инфраструктуры «ещё есть над чем поработать», сказал президент.

15 декабря 2022 года на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам Владимир Путин заявил, что строительство новых детских садов и школ в регионах России продолжается, а наиболее актуальной является проблема обеспеченности местами в яслях. Все дети младше трёх лет должны быть обеспечены местами до конца 2023 года, сказал президент.