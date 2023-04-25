Угроза взрыва возникла в здании на северо-востоке Москвы
Москва, 25 апреля 2023, 13:47 — REGNUM На северо-востоке Москвы в здании произошло возгорание газовых баллонов, передаёт 25 апреля корреспондент ИА REGNUM.
Возгорание произошло по адресу: улица Покровка, 43с8. Есть угроза взрыва баллонов.
На место происшествия выехали экстренные службы.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл в здании Российской академии адвокатуры в Малом Полуярославском переулке в Москве. Возгорание произошло на четвёртом этаже.