Москва, , 13:47 — REGNUM На северо-востоке Москвы в здании произошло возгорание газовых баллонов, передаёт 25 апреля корреспондент ИА REGNUM.

Газовый баллон Иван Шилов © ИА REGNUM

Возгорание произошло по адресу: улица Покровка, 43с8. Есть угроза взрыва баллонов.

На место происшествия выехали экстренные службы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл в здании Российской академии адвокатуры в Малом Полуярославском переулке в Москве. Возгорание произошло на четвёртом этаже.