Москва, 25 апреля, 2023, 13:47 — ИА Регнум. На северо-востоке Москвы в здании произошло возгорание газовых баллонов, передаёт 25 апреля корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Газовый баллон

Возгорание произошло по адресу: улица Покровка, 43с8. Есть угроза взрыва баллонов.

На место происшествия выехали экстренные службы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл в здании Российской академии адвокатуры в Малом Полуярославском переулке в Москве. Возгорание произошло на четвёртом этаже.