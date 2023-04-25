Москва, 25 апреля, 2023, 13:55 — ИА Регнум. Первый секретарь посольства Молдавии в Москве Валериу Маня объявлен персоной нон грата в России. Об этом сообщил 25 апреля ТАСС молдавский дипломатический источник.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

Ранее российский МИД сообщил, что сотрудник молдавского посольства объявлен персоной нон грата в качестве ответной меры на ничем не мотивированное аналогичное решение Кишинёва, принятое 19 апреля. Соответствующую ноту вручили послу Молдавии в Москве Лилиану Дарию.

«Персоной нон грата в РФ объявлен Валериу Маня», — сообщил собеседник агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, российский МИД заявил молдавскому послу Дарию решительный протест в связи с тем, что официальный Кишинёв продолжает недружественные шаги по отношению к Москве. Российская сторона решила закрыть границу для ряда молдавских официальных лиц в ответ на их регулярные антироссийские заявления. Кроме того, Кишинёв присоединился к санкциям ЕС, направленным против граждан России.