«РВ»: украинский Су-25 под Херсоном пытался атаковать российские части, его сбила ракета

Херсон, , 13:47 — REGNUM Украинские штурмовики Су-25 попытались атаковать российские части под Херсоном, один из самолётов сбила ракета. Об этом 25 апреля сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Су-25 ВВС армии киевского режима Ministry of Defense of Ukrainep

«Вражеские штурмовики направлялись в сторону островов на Днепре, по пути первый получил ракету от наших бойцов и рухнул недалеко у берега», — говорится в сообщении. Уточняется, что второму воздушному судну удалось уйти.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля в районе Ольговки Херсонской области артиллерия ВС России уничтожила минометный расчёт ВСУ, четверо военнослужащих погибли, трое ранены.

Ранее стало известно, что мирный житель села Преображенка (Херсонская область) был доставлен в Чаплынскую ЦРБ с минно-взрывной травмой — пострадавший получил осколочные ранения голеней. Пациент находится в состоянии средней степени тяжести. Врачи оказывают ему всё необходимое лечение.