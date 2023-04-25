Политолог Корнилов рассказал, почему раздел Украины Польшей и Венгрией угрожает интересам России

Москва, , 15:12 — REGNUM Польские националисты охвачены неимоверным возбуждением по поводу возможного увеличения территории Польши за счёт западных земель Украины. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 апреля заявил политолог, бывший директор Украинского филиала Института стран СНГ Владимир Корнилов. Так он прокомментировал рассуждения зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева о том, что «тихий раздел» Украины Польшей и другими государствами лучше, чем вступление Киева в НАТО либо мировая война.

Польша и Украина Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Неизвестно, будет ли это «тихий» раздел Украины или громкий. Но такие сценарии, конечно, прорабатываются и обсуждаются, — сказал Корнилов. — При этом, когда президент Украины Владимир Зеленский встречался с президентом Польши Анджеем Дудой, мы помним, сколько шума наделало заявление о ликвидации ВСЕХ границ между Украиной и Польшей (включая экономические, географические, исторические). Понятно, что поляки в настоящее время задумываются уже не только о том, чтобы прирасти западноукраинскими регионами».

По мнению эксперта, Варшава подумывают и о более амбициозных задачах, как это было весной 1920 года, когда поляки в своих газетах рисовали карты с Украиной, присоединённой вплоть до Киева, рисовали Одессу под польским белым орлом. Корнилов подчеркнул, что в польском националистическом сообществе царит неимоверное возбуждение, а экс-президент, лидер профсоюза «Солидарность» Лех Валенса и вовсе заявляет об историческом шансе разбить Россию, которым грех не воспользоваться.

Что касается Румынии и Венгрии, то они в этом отношении, как полагает Корнилов, тоже не исключают для себя сценария украинского раздела.

«Мы слышали, что румынский президент говорил о том, что претендует на земли, которые «незаконно» находятся в составе Украины. В меньшей степени такие настроения наблюдаются и в Венгрии, — объяснил эксперт. — И если возникнет ситуация полного коллапса украинского режима и украинской государственности как таковой (а мы понимаем, что такой вариант исключать нельзя), то почти наверняка в определённых странах Восточной Европы возникнет соблазн прирасти определённой землицей».

Корнилов полагает, что если в ЕС увидят вероятность расширения России до Львова и Ужгорода, то они согласятся на то, что Ужгород достанется Венгрии, а Львов — Польше.

В то же время политолог считает, что подобный раздел Украины едва ли может считаться выгодным для России.

«Некоторые эксперты рассуждают, что если Польша прирастёт Западной Украиной и от Украины ничего не останется, то это будет хорошо для России. Но я не думаю, что усиление русофобской Польши играло бы на пользу и безопасности Российской Федерации, и безопасности Европы. Если территория, где теоретически может расположиться база НАТО, будет в составе Польши, а не Украины, то нам разницы нет. Подлётное время из-за этого не изменится», — подытожил Корнилов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Медведев, выступая перед участниками марафона «Знание», заявил, что «тихий раздел» Украины Польшей и другими государствами представляется ему лучшим вариантом, нежели вступление Киева в НАТО либо мировая война. Как полагает зампред Совбеза РФ, и Польша, и Венгрия, и Румыния уже давно мечтают забрать себе западные территории Украины, а руководители Польши ведут разговоры с властями Украины о создании конфедерации, что «недалеко и до унии, как это когда-то было».

Медведев указал, что Варшава надеется реализовать эти планы как можно скорее, «пока не закрылось окно возможностей» и Россия не договорилась с представителями коллективного Запада.

В связи с этим отметим, что, по мнению депутата Госдумы Анатолия Вассермана, современная Польша панически боится, что её снова будут делить, и чтобы избежать этого, надеется сама разделить чьи-нибудь территории. Поэтому Варшава рассчитывает снова присвоить хоть клочок западных русских земель.