Вильнюс, 25 апреля, 2023, 13:42 — ИА Регнум. Сейм Литвы на заседании 25 апреля узаконил процедуру вытеснения с территории страны нелегальных мигрантов. «За» проголосовали 86 депутатов, против — 8, 20 парламентариев воздержались.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

Сотрудникам силовых структур предоставлено право вытеснять с территории Литвы мигрантов, которые пересекают государственную границу в непредназначенных для этого местах. Такое право силовики получают в случае объявления чрезвычайного положения в стране.

Службы Литвы используют такую тактику для вытеснения на территорию Белоруссии нелегальных мигрантов с 2022 года, но основывалась она не на законах страны, а на распоряжениях главы МВД. За это время в страну не были допущены около 20 тысяч человек, в основном мигрантов из африканских и азиатских стран, которые пытались проникнуть из Белоруссии в Литву и далее в страны Западной Европы.

В феврале 2023 года в Следственном комитете Белоруссии заявили об обнаружении тел двух мигрантов в Витебской области у границы с Литвой. О схожих находках на границах с Литвой и Польшей сообщалось и ранее. В Минске фактически обвинили Вильнюс в убийстве мигрантов, заявив, что на границе Евросоюза создана «машина смерти».

В январе 2023 года власти Литвы сообщали, что сотрудники пограничной службы не дали проникнуть на территорию страны большому числу нелегальных мигрантов. В некоторые дни их количество измерялось десятками. Некоторые западные политики обвинили власти Белоруссии в намерении создать на территории ЕС новый миграционный кризис.