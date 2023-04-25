Москва, 25 апреля, 2023, 13:41 — ИА Регнум. Рэпер Scally Milano (настоящее имя Даниил Дмитриев) уехал из России. Об этом 25 апреля сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на источник.

Кадр из видео с канала: СЛЭШ Рэпер SCALLY MILANO.

«Scally Milano сбежал из России после сорванного концерта в Питере и уголовного дела», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Дмитриев улетел в Дубай после того, как в России после его концерта в Санкт-Петербурге было заведено уголовное дело по статье «Вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сотрудники правоохранительных органов прервали концерт Scally Milano в Санкт-Петербурге. После первого музыкального номера на сцену вышли сотрудники правоохранительных органов, объявили об окончании мероприятия и попросили зрителей подготовить документы и организованно покинуть зал.

Позднее в Сети появилась информация, что во время концерта погибла девушка, но администрация концертного зала опровергла эти слухи. Кроме того, оперативники обнаружили там нескольких несовершеннолетних в состоянии алкогольного опьянения.

Позже глава комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелев («Единая Россия») обратился в Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ с просьбой возбудить уголовное дело в отношении Scally Milano и организаторов его концерта в Санкт-Петербурге. По его словам, в зале было множество несовершеннолетних, в том числе «под веществами». Также депутат считает творчество рэпера отвратительным, пронизанным матом, оскорблениями и призывами к употреблению наркотиков.