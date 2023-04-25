Вашингтон, 25 апреля, 2023, 13:39 — ИА Регнум. Соединённым Штатам необходимо вновь разместить тактическое ядерное оружие в Южной Корее, чтобы послать четкий сигнал КНДР, заявил экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

Defense.gov Джон Болтон

«Возвращение тактического ядерного оружия на полуостров станет явным свидетельством нашей решимости сдерживать Северную Корею», — цитирует его Reuters.

По его мнению, повторное размещение американского тактического ядерного оружия якобы поможет успокоить южнокорейцев.

Напомним, США разместили тактическое ядерное оружие в Южной Корее в 1958 году и вывели его в 1991 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-президент США Дональд Трамп призвал мировое сообщество вместо заботы о глобальном потеплении ликвидировать запасы ядерного оружия.

По мнению экс-главы Белого дома, Китай и Россия пошли бы на такой шаг. Трамп отметил, что он уже обсуждал эту тему с президентом России Владимиром Путиным, и российский лидер с ним согласился, ему понравилась идея.