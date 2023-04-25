Брюссель, 25 апреля, 2023, 13:38 — ИА Регнум. Европейский союз выделил Киеву очередной транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 млрд евро. Об этом 25 апреля написала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на своей странице в социальной сети.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

«Сегодня мы предоставляем Украине еще €1,5 млрд в рамках нашего ежегодного пакета макрофинансовой помощи», — написала она.

Как передавало ИА REGNUM, в начале апреля Международный валютный фонд направил Украине первый транш в рамках новой программы финансирования. Киев уже получил в его размере 2,7 млрд долларов. Всего исполнительным советом МВФ 31 марта было одобрено выделение 15,6 млрд долларов для Украины.

По словам колумниста Bloomberg Михира Шарма, новая финансовая помощь Украине, выделенная Международным валютным фондом (МВФ), нарушает 80-летние традиции и раздражает развивающиеся страны, которые всё чаще убеждаются в предвзятости института.

15 апреля стало известно о том, что Украина дополнительно получит от США бюджетную поддержку на сумму 4,9 млрд долларов. Киев через механизмы Всемирного банка уже получил от США поддержку на сумму 18 млрд долларов.