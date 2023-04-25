В Москве во время операции скончался актёр из сериала «Реальные пацаны»
Актёр сериала «Реальные пацаны» Масалитин скончался во время операции в Москве
Москва, 25 апреля, 2023, 13:46 — ИА Регнум. Актёр Василий Масалитин умер во время операции в одной из больниц Москвы. Ему было 32 года. Сейчас Следственный комитет проводит проверку по факту его смерти. Об этом ИА REGNUM сообщил источник.
Артист умер ещё в середине февраля, однако стало известно об этом только сейчас, когда СК 20 апреля начал проверку по факту гибели Масалитина. По версии следствия, ответственность за смерть актёра могут нести врачи. 32-летний Василий Масалитин попал в больницу на востоке столицы. Там ему должны были провести операцию на ноге, актёра ввели в наркоз, из которого он уже не вышел. Об этом ИА REGNUM рассказали друзья Василия по съемочной площадке. Актёр скончался, не приходя в сознание.
«13 февраля в больнице скончался 32-летний мужчина. Проводится проверка по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство», тело направлено на экспертизу», — рассказал источник агентства.
Супруга и отец Василия Масалитина разговаривать с журналистами отказались, сославшись на то, что огласка смерти их родственника не принесет никаких санкций возможным виновникам, а сына и мужа им уже никто не вернёт.
Василий Масалитин много лет стремился стать известным артистом, молодой человек участвовал в съёмках многих сериалов и передач. Зрителям он запомнился по эпизодам в сериалах «Реальные пацаны», «#СеняФедя», «След», «Инсомния», «Ивановы», «Даёшь молодёжь», «Измены», «Ольга», «Незлобин» и многие другие. Кроме того, Василий появлялся и во многих известных передачах, таких как «6 кадров», «Пусть говорят», «Жить здорово» и другие.