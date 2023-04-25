Москва, , 14:20 — REGNUM Российские власти применяют справедливые и адекватные меры по отношению к артистам, которые пытаются дискредитировать Вооруженные силы РФ или критикуют СВО, заявил ИА REGNUM продюсер Иосиф Пригожин. Он отметил, что такие действия — лишь ответные меры России.

Иосиф Пригожин Yv3010

«А кто начал отменять и запрещать артистов? Вспомните, как в 2014 году Киев первым запретил въезд на свои территории целому ряду артистов, даже умершим, которые при этом имели украинские корни. А Россия после этого ещё 8 лет позволяла украинским певцам и музыкантам зарабатывать у нас, не предпринимала в их отношении никаких действий. Не надо кусать руку дающего», — подчеркнул Пригожин.

При этом продюсер отметил, что деятели культуры должны быть вне политики и всегда поддерживать друг друга. Поэтому Пригожин не готов комментировать действия и высказывания каждого отдельного коллеги по цеху, имеющего спорную позицию.

«Не хочу поддерживать запреты и отмены, но возникают ответные вопросы. Почему коллеги по цеху не заступились за нас, российских артистов, когда начали запрещать и отменять наши выступления в других странах? Деятели культуры должны быть за единство искусства», — подытожил музыкальный продюсер.

В свою очередь член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб также указала, что отменять в России выступления артистов, высказавшихся против СВО или поддержавших Украину, — справедливая мера. Она жёстко раскритиковала звёзд, продолжающих зарабатывать выступлениями на территории России, но при этом осуждающих спецоперацию по защите Донбасса.

«Надо выбрать сторону, наконец-то определиться, с кем и за кого ты. У таких артистов не получится усидеть на двух стульях. Почему мы должны поддерживать врага? Возможно, эти звёзды выступают в наших городах, берут с нас деньги за концерты, а потом на эти средства покупаются снаряды для Украины», — заметила депутат.

Ранее по России прокатилась волна отмен и переносов выступлений музыкантов и актёров, которые поддержали Украину или враждебно выступили против России.

Так, в Санкт-Петербурге отменили концерт рэпера Jah Khalib (Бахтияр Мамедов), который должен был состояться 25 апреля. Интернет-пользователей возмутил пост рэпера в поддержку Украины, после чего они потребовали отменить выступления Мамедова. Следом после запроса ИА REGNUM, концертная площадка Crocus City Hall объявила об отмене выступления рэпера в Москве. Сам Мамедов позднее попытался оправдаться, заверив, что восхищался Украиной в силу личных обстоятельств и выступает в России «с удовольствием».

Также, как сообщало ИА REGNUM, в Перми отменили концерт панк-рок-группы «НАИВ», который был запланирован на 7 июля. Ранее на концерте в Москве солист группы Александр Иванов (Чача) устроил антироссийскую провокацию.

Под вопросом остаётся запланированный 29 апреля концерт певицы Анжелики Варум в Красногорске. Артистку осудили представители общественного движения «Внуки». Они направили запрос губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву с просьбой отменить выступление из-за высказываний исполнительницы против российской спецоперации на Украине.

Казань, Ижевск, Улан-Удэ, Уфа, Пятигорск — неполный список городов, где отменили концерты группы «Ночные снайперы» из-за позиции Дианы Арбениной. Хоть артистка открыто с антироссийскими лозунгами не выступала, она дала слушателям понять, что выступает против спецоперации.

Затронули последствия и Валерия Меладзе, который отличился нацистскими лозунгами в поддержку Украину в Дубае. Его концерты отменили в городах Сибири, а затем и в Ростове-на-Дону. Вскоре общественники потребовали проверить певца на финансирование ВСУ.