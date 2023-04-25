Замгенпрокурора РФ Разинкин: прокуроры отменили необоснованную мобилизацию 15 тыс. граждан

Москва, , 13:25 — REGNUM В России прокуроры отменили необоснованную мобилизацию 15 тыс. граждан, заявил 25 апреля первый замгенпрокурора РФ Анатолий Разинкин, выступая в Совете Федерации.

Прокуратура РФ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, по поручению генпрокурора Игоря Краснова ведётся надзорное сопровождение частичной мобилизации.

Всего прокуроры выявили более 12 тыс. нарушений закона и внесли более 3 тыс. актов реагирования.

Были пресечены необоснованные мероприятия по призыву в отношении 15 тыс. граждан, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Краснов на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что с сентября 2022 года по января 2023 года российские прокуроры помогли вернуться домой девяти тысячам незаконно мобилизованных граждан.

Среди вернувшихся были граждане, которые не подлежали мобилизации по состоянию здоровья, отметил он. Глава государства попросил Краснова «продолжить контроль за этим направлением».