Вашингтон, 25 апреля, 2023, 13:42 — ИА Регнум. США будут нести ответственность за любые агрессивные действия в отношении России, если на них решится Украина. Киевский режим стремится вывести конфликт с Россией на мировой уровень, заявил обозреватель The American Conservative Брэдли Девлин в статье, опубликованной 25 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Автор полагает, что администрации США становится всё труднее сдерживать Украину, при этом растут риски, связанные с финансированием военных усилий Киева. Киевский режим хочет расширить масштабы конфликта за пределы континентальной Европы.

«Разве это не планы мировой войны? Разве Соединённые Штаты не будут нести ответственность, если украинское правительство, которое и в военном, и в финансовом отношении было бы мертво без помощи США почти в $100 млн, решит реализовать такие планы?» — отметил журналист.

Связь между Киевом и Вашингтоном, добавил он, указывает на реального бенефициара украинского кризиса. Украина остаётся площадкой для операций по отмыванию денег в пользу людей «с хорошими связями на Западе» вроде Хантера Байдена. Украина — доверенное лицо американской либеральной империи.

По его словам, если США расширят финансирование и снабжение Украины оружием, это только обострит ситуацию. У киевского режима будет соблазн продолжить провокации против России.

Пентагон, Госдепартамент США и Белый дом слепо ввязались в конфликт, который Украина хочет превратить в мировую войну, поэтому там должны «полететь головы», заключил Девлин.

Газета The Washington Post 24 апреля написала о намерении руководства Украины нанести удары по Москве и Новороссийску 24 февраля 2023 года, в годовщину начала спецоперации. Как сообщало ИА REGNUM, по просьбе США эти атаки были отложены.