Пожар в здании Российской академии адвокатуры ликвидирован
Москва, 25 апреля 2023, 13:24 — REGNUM Пожар в здании Российской академии адвокатуры в Москве ликвидирован. Об этом 25 апреля сообщил источник ИА REGNUM.
По его информации, из здания были эвакуировали 70 человек. Обошлось без пострадавших.
Отмечается, что было возгорание в кабинете вещей и мебели. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл в здании Российской академии адвокатуры в Малом Полуярославском переулке в Москве. Возгорание произошло на четвёртом этаже.