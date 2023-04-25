Пожар в здании Российской академии адвокатуры ликвидирован, обошлось без пострадавших

Москва, , 13:24 — REGNUM Пожар в здании Российской академии адвокатуры в Москве ликвидирован. Об этом 25 апреля сообщил источник ИА REGNUM.

Пожарные Иван Шилов © ИА REGNUM

По его информации, из здания были эвакуировали 70 человек. Обошлось без пострадавших.

Отмечается, что было возгорание в кабинете вещей и мебели. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл в здании Российской академии адвокатуры в Малом Полуярославском переулке в Москве. Возгорание произошло на четвёртом этаже.