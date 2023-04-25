Москва, 25 апреля, 2023, 13:24 — ИА Регнум. Пожар в здании Российской академии адвокатуры в Москве ликвидирован. Об этом 25 апреля сообщил источник ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожарные

По его информации, из здания были эвакуировали 70 человек. Обошлось без пострадавших.

Отмечается, что было возгорание в кабинете вещей и мебели. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл в здании Российской академии адвокатуры в Малом Полуярославском переулке в Москве. Возгорание произошло на четвёртом этаже.