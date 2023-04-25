Москва, , 13:20 — REGNUM Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди в Архангельском соборе Московского кремля обратил внимание на то, что среди правителей России не было ни одного предателя, они все отдали свою жизнь служению народу.

Патриарх Кирилл Дарья Антонова© ИА REGNUM

По словам Кирилла, если критически оценить работу каждого деятеля, кто был во власти в России, то про кого-то можно сказать более похвальные слова, а про кого-то — менее похвальные.

«Но среди них не было ни одного предателя. Ни одного, кто бы служа своему отечеству, думал о благополучии других», — сказал он, добавив, что это были деятели, которые отдали свою судьбу и жизнь в руки Божии, посвятили её служению народу.

Он обратил внимание на то, что среди царственных особ, которые несли высокую государственную ответственность в истории России, есть причисленные к лику святых, и не только за то, что они были хорошими управленцами, но и за явленную в жизни святость.

Патриарх отметил, что примеры этих святых царей, великих князей, а также цариц и княжон должны стать примерами для всех, кто сейчас наделён властью.

Как передавало ИА REGNUM, патриарх Московский и всея Руси Кирилл в телеобращении перед пасхальной службой пожелал жителям России и Украины, чтобы Господь хранил их страны и укрепил мир и любовь между их народами. Происходящие события патриарх назвал «междоусобной бранью». Он обратился к жителя России и Украины, особенно к тем, кто «не по своей воле оказались вовлечены в этот конфликт».

Во время традиционного объезда храмов Москвы по случаю наступления Пасхи он отметил, что всё больше жителей России устремляются к Богу. Кирилл обратил внимание на то, что в церквях растёт число прихожан в период тяжёлых испытаний.

В канун Пасхи патриарх Кирилл призвал к молитве о прочном мире для братских народов. Он также отметил, что в праздник Пасхи особые молитвы обращены к Богу о людях, которые находятся в зоне военных действий.