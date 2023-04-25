Москва, 25 апреля, 2023, 13:20 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди в Архангельском соборе Московского Кремля обратил внимание на то, что среди правителей России не было ни одного предателя, они все отдали свою жизнь служению народу.

Дарья Антонова ИА REGNUM Патриарх Кирилл

По словам Кирилла, если критически оценить работу каждого деятеля, кто был во власти в России, то про кого-то можно сказать более похвальные слова, а про кого-то менее похвальные.

«Но среди них не было ни одного предателя. Ни одного, кто бы, служа своему отечеству, не думал о благополучии других», — сказал он, добавив, что это были деятели, которые отдали свою судьбу и жизнь в руки Божии, посвятили её служению народу.

Он обратил внимание на то, что среди царственных особ, которые несли высокую государственную ответственность в истории России, есть причисленные к лику святых, и не только за то, что они были хорошими управленцами, но и за явленную в жизни святость.

Патриарх отметил, что примеры этих святых царей, великих князей, а также цариц и княжон должны стать примерами для всех, кто сейчас наделён властью.

Как передавало ИА REGNUM, патриарх Московский и всея Руси Кирилл в телеобращении перед пасхальной службой пожелал жителям России и Украины, чтобы Господь хранил их страны и укрепил мир и любовь между их народами. Происходящие события патриарх назвал «междоусобной бранью». Он обратился к жителям России и Украины, особенно к тем, кто «не по своей воле оказался вовлечен в этот конфликт».

Во время традиционного объезда храмов Москвы по случаю наступления Пасхи он отметил, что всё больше жителей России устремляются к Богу. Кирилл обратил внимание на то, что в церквях растёт число прихожан в период тяжёлых испытаний.

В канун Пасхи патриарх Кирилл призвал к молитве о прочном мире для братских народов. Он также отметил, что в праздник Пасхи особые молитвы обращены к Богу о людях, которые находятся в зоне военных действий.