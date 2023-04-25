Зампред Совбеза РФ Медведев: ядерное оружие является скрепой в современном мире

Москва, , 13:14 — REGNUM В современном мире ядерное оружие является скрепой, которая собирает государство. Об этом 25 апреля заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на марафоне «Знание. Первые».

Ядерное оружие Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, ядерное оружие имеет непреходящее значение для существования России как самого большого государства на планете.

«Мы понимаем, что в современном мире ядерное оружие имеет значение скрепы, которая собирает государство», — сказал Медведев.

Он отметил, что потенциальным противникам нельзя недооценивать Россию в вопросах применения ядерного оружия.

Медведев напомнил, что ядерное оружие может быть применено, если в отношении России осуществляется агрессия с применением других видов вооружений, которая угрожает самому существованию государства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Медведев заявил, что Россия не дрогнет и применит ядерное оружие, если возникнет такая необходимость. По его словам, обладание таким оружием означает готовность его применить.