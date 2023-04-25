Москва, 25 апреля, 2023, 13:14 — ИА Регнум. В современном мире ядерное оружие является скрепой, которая собирает государство. Об этом 25 апреля заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на марафоне «Знание. Первые».

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

По его словам, ядерное оружие имеет непреходящее значение для существования России как самого большого государства на планете.

«Мы понимаем, что в современном мире ядерное оружие имеет значение скрепы, которая собирает государство», — сказал Медведев.

Он отметил, что потенциальным противникам нельзя недооценивать Россию в вопросах применения ядерного оружия.

Медведев напомнил, что ядерное оружие может быть применено, если в отношении России осуществляется агрессия с применением других видов вооружений, которая угрожает самому существованию государства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Медведев заявил, что Россия не дрогнет и применит ядерное оружие, если возникнет такая необходимость. По его словам, обладание таким оружием означает готовность его применить.