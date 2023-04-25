Папа Римский, не часто радующий своими визитами европейские страны, уже второй раз едет в Будапешт. Интерес к взаимным контактам обострился в контексте специальной военной операции на Украине. Однако не обошлось и без различных жестов Ватикана, выдаваемых в публичное пространство накануне визита. Одним из них видится прием украинского премьера накануне вылета Франциска в Будапешт

Станислав Стремидловский, , 14:03 — REGNUM И без того насыщенный многими религиозными и политическими сюжетами готовящийся визит папы Римского Франциска в Венгрию (должен состояться 28 — 30 апреля) приобрел новую интригу, когда стало известно, что накануне вылета в Будапешт, 27 апреля, понтифик примет в Ватикане премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Для некоторых католических изданий это стало поводом задуматься о «папской кросс-дипломатии» в треугольнике Венгрия — Святой престол — Украина.

Собор Святого Петра. Ватикан Иван Шилов © ИА REGNUM

Здесь есть свои «подводные течения». Во время европейского миграционного кризиса 2014–2015 годов Ватикан и Будапешт оказались по разным сторонам. Папа приветствовал мигрантов из Северной Африки и Ближнего Востока, венгерские власти — нет, что давало основание говорить о натянутых отношениях между Франциском и правительством Виктора Орбана.

Долгое время ватикано-венгерские отношения описывались именно в этой парадигме. И когда Франциск в сентябре 2021 года прибыл с кратким визитом в Будапешт, это позиционировалось не как посещение Венгрии и «поощрение» политики Орбана, а как участие понтифика в Международном евхаристическом конгрессе. Однако затем ситуация стала развиваться неожиданным образом.

Весной 2022 года Католическая церковь в Венгрии поддержала на парламентских выборах кальвиниста Орбана, а не его «демократического» оппонента, католика Петера Марки-Зая. После триумфального переизбрания Орбан совершил свой первый выезд за границу в Ватикан, где его принял папа Франциск. Венгерские издания сообщали, что премьер пригласил понтифика посетить Венгрию с полноценным визитом и получил «обнадеживающий ответ».

Это говорило о том, что «миграционная проблема» больше не стоит на повестке дня между Святым престолом и Будапештом. Как замечал тогда Орбан по итогам разговора с Франциском, «мы проводим крупнейшую гуманитарную операцию всех времен, за что получаем признание и уважение во всем мире», папа Римский упомянул об этом и «призвал нас не отказываться от этой нашей хорошей привычки».

Встреча папы Римского Франциска и Виктора Орбана в Ватикане. 2022 год © Vatican Media/Global Look Press

Учитывая, что понтифик, не часто радующий своими визитами европейские страны, уже второй раз едет в Будапешт, возникал вопрос, что в последние годы его стало связывать с венгерским премьером. Особенно этот интерес обострился в контексте специальной военной операции на Украине.

Святой престол и Будапешт здесь оказались на одной стороне. «Нас в «лагере мира» осталось двое: Венгрия и Ватикан, — говорил в феврале 2023 года Орбан. — На компанию жаловаться не приходится, но считаться с серьезными последствиями надо». Ведь «миротворческая позиция» папы Франциска вызывала раздражение не только среди украинских католиков и греко-католиков, но и западных.

Как подчеркнул на днях итальянский католический портал Il Sismografo, «у Киева и Ватикана разное прочтение украинской истории, реальности и конкретных фактов в этом регионе Европы, что зафиксировано и внутри католического мира». Еще больше противоречий выявилось у Будапешта и Киева.

Последний в условиях СВО значительно усугубил положение венгерской общины в Закарпатье. Если раньше местные венгры сталкивались с политическим давлением, то теперь их стали гнать на фронт погибать за этнократический авторитарный киевский режим, отказывающий им в развитии собственной культуры и языка. При этом среди закарпатских венгров есть и паства Святого престола. По данным исследования 2017 года, католицизм в регионе исповедуют 18% жителей, 12,5% являются греко-католиками.

Последние принадлежат Мукаческой греко-католической епархии, которая подчиняется не Украинской греко-католической церкви, а напрямую папе Римскому. При этом, как считают некоторые украинские религиоведы, именно венгры и словаки продвигают «церковный сепаратизм с целью не допустить объединения закарпатских греко-католиков с УГКЦ».

В то же время сама Венгрия оказывает большую гуманитарную помощь «соседям». Год назад она приютила около 626 тысяч украинских беженцев. Сейчас, по словам венгерского президента Каталины Новак, их уже около миллиона человек.

Для маленькой Венгрии — это фактор, вызывающий серьезные вызовы. Мнение, что «мы насмотрелись на тех, кто к нам из-за Карпат едет, на их неспособность благодарить за помощь и вечные претензии, мы слышим и читаем, что происходит с венгерским меньшинством», разделяют в том числе венгерские католики и греко-католики.

Вывески на венгерском языке в Берегово, Украина, Закарпатская область Rovás Alapítván

Ватикан не может не реагировать на это. Видимо, поэтому в последний момент в программу папского визита были внесены изменения.

«Встреча с представителями небольшой Греко-католической церкви Венгрии стала неожиданным дополнением к маршруту понтифика в последнюю минуту, — пишет британский католический портал The Tablet. — Он посетит будапештский приход из 200 человек, церковь Покрова Божьей Матери, скромного соседа внушительного католического храма Святой Елизаветы Венгерской на той же площади, где встретится с беженцами и нуждающимися людьми, которым помогают католические благотворительные организации».

Возможно, Франциск что-то скажет также о положении венгерских католиков и греко-католиков в Закарпатье. Но есть еще и политические инициативы, выдвигаемые в Будапеште.

В недавнем интервью газете «Известия» вице-спикер парламента Венгрии Дора Дуро заявила, что если бы украинские власти предоставили Закарпатской области и другим регионам территориальную автономию, это могло бы стать «шагом в правильном направлении».

Поддержит ли Ватикан такое предложение, сказать трудно, хотя и исключать ничего нельзя. Он будет выдавать в публичное пространство различные жесты. И одним из таковых видится прием украинского премьера накануне вылета Франциска в Будапешт.

Безусловно, папа внимательно выслушает своего собеседника, журналисты со своей стороны узнают об «озабоченности» Святого престола гуманитарной ситуацией и услышат призывы к миру. Однако, на наш взгляд, главным партнером понтификата Франциска был и будет являться не Киев, а Будапешт, как ведущий союзник папы в деле сохранения христианства и христианских ценностей в Европе.