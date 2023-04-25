Трамп не исключил, что американского ведущего Fox News Такера Карлсона могли уволить

Вашингтон, , 13:02 — REGNUM Бывший президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп предположил, что ведущего американского телеканала Fox News Такера Карлсона могли уволить. Он подчеркнул, что никто не знает настоящую ситуацию.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее стало известно, что Такер Карлсон ушёл с телеканала Fox News. Его последняя программа на канале вышла в эфир 21 апреля. При этом отмечается, что решение было обоюдным.

«Я шокирован, я удивлён. Он очень хороший человек и очень талантлив, и, как вы знаете, у него были очень высокие рейтинги…» — рассказал Трамп телеканалу Newsmax.

Экс-глава Белого дома отметил, что ему неизвестна истинная причина ухода Такера с телеканала. Он допустил, что ведущего могли уволить, а также то, что он ушёл по собственному желанию из-за отсутствия свободы действий.

Карлсон стал известен резкой критикой президента США Джо Байдена. В частности, 14 апреля он заявил, что власти США в лице Конгресса и Байдена нарушили закон, вступив в конфликт против России. Он выразил уверенность в том, что Вашингтон является непосредственным участником украинского конфликта.