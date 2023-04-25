Песков заявил, что Путин планирует поздравить Рошаля с 90-летием

Москва, , 12:55 — REGNUM Президент России Владимир Путин планирует поздравить президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии доктора Леонида Рошаля с днём рождения. Об этом на брифинге 25 апреля сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Владимир Путин и Леонид Рошаль Иван Шилов © ИА REGNUM

«Уверен, что Путин его будет поздравлять с днём рождения, у них теплые давние отношения. Путин уважает Рошаля, а Рошаль — Путина», — сказал Песков на брифинге, отвечая на вопрос, планирует ли глава государства посетить доктора, которому 27 апреля исполняется 90 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте Рошаль был госпитализирован планово для замены сустава, данная операция прошла успешно, пока он остается в медучреждении.

Рошаль возглавляет НИИ неотложной детской хирургии и травматологии с 2003 года.