Москва, 25 апреля, 2023, 12:55 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин планирует поздравить президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии доктора Леонида Рошаля с днём рождения. Об этом на брифинге 25 апреля сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Леонид Рошаль

«Уверен, что Путин его будет поздравлять с днём рождения, у них теплые давние отношения. Путин уважает Рошаля, а Рошаль — Путина», — сказал Песков на брифинге, отвечая на вопрос, планирует ли глава государства посетить доктора, которому 27 апреля исполняется 90 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте Рошаль был госпитализирован планово для замены сустава, данная операция прошла успешно, пока он остается в медучреждении.

Рошаль возглавляет НИИ неотложной детской хирургии и травматологии с 2003 года.