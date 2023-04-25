Москва, 25 апреля, 2023, 12:53 — ИА Регнум. Глава профсоюза «Альянс врачей» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом) Анастасия Васильева рассказала о домогательствах со стороны Алексея Навального (внесён в перечень террористов и экстремистов, основанный им ФБК признан в РФ экстремистской организацией и иностранным агентом). Это заявление она сделала в интервью Вячеславу Манучарову на YouTube-канале «Эмпатия Манучи».

Евгений Одиноков/РИА Новости Анастасия Васильева у исправительной колонии № 2 в городе Покрове Владимирской области, где отбывает наказание Алексей Навальный

В период, когда Васильева в качестве окулиста вела лечение Навального после повреждения глаза (в апреле 2017 года), у них был роман, подтвердила глава «Альянса врачей». При этом она заявила, что знаки внимания со стороны Навального были навязчивыми, а заботу о своём здоровье он воспринимал как проявление личной симпатии.

«Есть такие мужчины, которым вынь да положь. Алексей, к сожалению, такой человек. У него три главные мотивации: власть, еда и секс», — сказала Васильева.

Также глава «Альянса врачей» рассказала о взаимодействии ФБК и своей организации. По её оценке, Навальный в целом ряде эпизодов намеренно манипулировал информацией, чтобы на очернении заработать политические очки, вместо того чтобы оказывать согражданам реальную помощь, что, по словам Васильевой, являлось её задачей.

«Я прекрасно понимала, что ассоциация нашего профсоюза с Навальным в принципе вредна. Не потому что она конкретна для меня вредна, а потому что у нас есть медицинские работники, которые могут получить из-за этого проблемы», — сказала Васильева.

В марте 2022 года Лефортовский суд Москвы приговорил Навального к девяти годам колонии строгого режима по делу о мошенничестве и оскорблении суда. Суд согласился с выводами следствия, согласно которым Навальный похитил и потратил на личные нужды 350 млн рублей, собиравшиеся «Фондом борьбы с коррупцией». Неуважение к суду было вменено Навальному из-за оскорбления судьи Веры Акимовой, выносивший приговор по другому делу в его отношении — о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.