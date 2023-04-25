Москва, , 13:01 — REGNUM Риски ядерной войны действительно растут, но вряд ли применение такого оружия возможно из-за Украины. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 апреля заявил Сергей Черняховский, профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ, действительный член Академии политической науки, член Научного совета Российского военно-исторического общества. Так он прокомментировал высказывание зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о том, что в мире растёт вероятность начала ядерной войны, что намного страшнее климатических изменений.

Ядерный взрыв National Nuclear Security Administration

Как объяснил Черняховский, после того как была фактически уничтожена Ливия, а Северную Корею боятся тронуть из-того, что у неё есть ядерное оружие, стало понятно, что только атомная бомба является единственной гарантией суверенитета.

«А чем больше центров, обладающих ядерным оружием, чем больше накапливается противоречий, тем чаще возникает соблазн решить их с использованием ядерного оружия. Сначала, может быть, где-то на периферии с помощью ТЯО (тактического ядерного оружия), — сказал Черняховский. — Не уверен, что ядерная война может разгореться из-за Украины, но из-за развития мировых тенденций вокруг Украины — возможно. Конфликт ведь идёт не из-за Украины, а из-за противостояния США российскому национальному суверенитету. Общая доминирующая вероятность — избежать не удастся. Пока в мире была двухполярная система, угрозы войны не возникало. Всем было всё понятно. Поэтому сейчас остаётся положиться на искусство манёвра политических субъектов».

В связи с этим он напомнил, что перед Второй мировой войной начала глобального конфликта никто не хотел.

«Но избежать не удалось. Хотя все считали, что получится его предотвратить. И кто предпринял большие усилия, чтобы избежать войны, и говорил, что принёс мир? Это был премьер-министр Великобритании Невилл Чемберлен, который как раз открыл двери войны. Это значит, что многие действия, которые, как предполагается, могут предотвратить риск войны, на самом деле его увеличивают», — сказал Черняховский.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе марафона «Знание» заявил, что риски ядерной войны растут с каждым днём, но всё-таки ещё есть шанс её избежать. Кроме того, он заверил, что Россия не дрогнет и применит ядерное оружие, если столкнётся с такой необходимостью. Медведев убеждён, что ядерное оружие для РФ — та самая скрепа, которая собирает государство, и потенциальным противникам России не следует недооценивать этот фактор. При этом российские власти многократно подчёркивали недопустимость развязывания ядерной войны, так как победителей в ней быть не может. Москва же рассматривает такое оружие только как средство обороны.