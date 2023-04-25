Москва, 25 апреля, 2023, 12:52 — ИА Регнум. Реализация сделки по продаже российского завода Volkswagen в Калуге дилеру «Авилон» завершается, её основные параметры утверждены. Об этом 25 апреля заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Михаил Фомичев/РИА Новости Сборка автомобилей Фольксваген на конвейере завода Фольксваген Групп в Калуге

«Правительственная комиссия уже прошла. Соответственно, утверждены параметры и завершается реализация сделки между «Авилоном» и Volkswagen», — сказал Мантуров.

Он отметил, что после этого началась работа по индустриальным партнерам, с которым «Авилон» будет организовывать производство.

Как сообщало ИА REGNUM, автоконцерн «Фольксваген Групп» приостановил работу заводов в Калуге и Нижнем Новгороде в марте 2022 года. Эти заводы сейчас находятся в режиме простоя.

1 марта 2023 года стало известно, что один из крупнейших дилерских холдингов в России компания «Авилон» является основным претендентом на покупку завода Volkswagen в Калуге.