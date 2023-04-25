Москва, 25 апреля, 2023, 12:52 — ИА Регнум. Представителям России, председательствующей в Совете безопасности ООН, сейчас приходится непросто. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил 25 апреля журналистам.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Работа сейчас весьма непростая», — ответил представитель Кремля на просьбу оценить первый рабочий день главы МИД Сергея Лаврова в качестве председателя заседания Совбеза ООН.

Россия председательствует, выполняет свои функции и излагает свою позицию. Это очень важно, подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 и 25 апреля Лавров принимает участие в двух центральных мероприятиях Совбеза ООН в рамках председательства в нём России. На заседании 24 апреля глава российского МИД обратил внимание на то, что у западного меньшинства нет права говорить от имени всего человечества, и призвал это меньшинство уважать всех членов международного сообщества. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала заседание Совбеза ООН «хрестоматийным». По её словам, некоторые страны настроены на конструктивное обсуждение насущных проблем, но есть и те, кто способен устроить «балаган» из чего угодно.